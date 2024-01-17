«هيئة الدواء» توضح خطورة نقص فيتامين ب 1.. يسبب فقدان الذاكرة
كتب:
مريم الخطري
12:38 م | الأربعاء 17 يناير 2024
هيئة الدواء المصرية
أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرًا منذ قليل، بشأن أهمية فيتامين (ب 1) الثيامين، إذ يلعب دورًا حاسمًا في التمثيل الغذائي للطاقة، وبالتالي نمو الخلايا وتطورها ووظيفتها.
أهمية فيتامين (ب 1) الثيامين
وتابعت هيئة الدواء، أنه يمكن الحصول على هذا الفيتامين، من خلال العديد من الأطعمة، وتعتبر الحبوب الكاملة والأسماك والخميرة، مصادر غنية بفيتامين ب 1، موضحة أنّ الجرعة اليومية للبالغين هي 1 مجم يوميًا للرجال، 0.8 مجم يوميًا للنساء، لافتة الى أنّ الجرعات تزداد قليلًا للحوامل تحت إشراف الطبيب.
الجرعة اليومية للأطفال والمراهقين
وأوضحت هيئة الدواء، أنّ الجرعة اليومية للأطفال والمراهقين تختلف تبعًا للسن، وتتراوح من 0.2 إلى 1 مجم يوميًا، مشيرة إلى أنّ نقص الثيامين يسبب فقدان الوزن والشهية والارتباك، وفقدان الذاكرة قصيرة المدى، وضعف العضلات، وبعض أعراض القلب والأوعية الدموية.