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«هيئة الدواء» توضح خطورة نقص فيتامين ب 1.. يسبب فقدان الذاكرة

كتب:

مريم الخطري
12:38 م | الأربعاء 17 يناير 2024
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرًا منذ قليل، بشأن أهمية فيتامين (ب 1) الثيامين​، إذ يلعب دورًا حاسمًا في التمثيل الغذائي للطاقة، وبالتالي نمو الخلايا وتطورها ووظيفتها.​

أهمية فيتامين (ب 1) الثيامين​

وتابعت هيئة الدواء، أنه يمكن الحصول على هذا الفيتامين، من خلال العديد من الأطعمة، وتعتبر الحبوب الكاملة والأسماك والخميرة، مصادر غنية بفيتامين ب 1، موضحة أنّ الجرعة اليومية للبالغين هي 1 مجم يوميًا للرجال، 0.8 مجم يوميًا للنساء، لافتة الى أنّ الجرعات تزداد قليلًا للحوامل تحت إشراف الطبيب.​

الجرعة اليومية للأطفال والمراهقين

وأوضحت هيئة الدواء، أنّ الجرعة اليومية للأطفال والمراهقين تختلف تبعًا للسن، وتتراوح من 0.2 إلى 1 مجم يوميًا، مشيرة إلى أنّ نقص الثيامين يسبب فقدان الوزن والشهية والارتباك، وفقدان الذاكرة قصيرة المدى، وضعف العضلات، وبعض أعراض القلب والأوعية الدموية.​

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.