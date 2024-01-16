هيئة الدواء توضح 8 طرق للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء

حذرت هيئة الدواء المصرية، في تقرير رسمي، اليوم الثلاثاء، من انشتار أمرض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، مشددة على المواطنين بضرورة اتباع مجموعة من النصائح للوقاية من تلك الأمراض، وذلك في إطار الدور التوعوي لها تجاه المواطنين للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.

تعليمات ونصائح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي

وجاءت النصائح للوقاية من الأمراض التنفسية، على النحو التالي:-

- إذا كان الشخص مريضًا؛ فيجب الابتعاد عن الآخرين، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أو مضاعفاتها.​

- الحفاظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم.​

- القيام بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة.​

- توفير المناديل في مراكز الرعاية الصحية؛ وذلك لجميع الأفراد الذين يحتاجون إليها في المناطق المشتركة (مثل غرف الانتظار).​

توفيرمرافق لغسل اليدين بالصابون

- توفيرمرافق لغسل اليدين بالصابون، والمياه الجارية النظيفة، أو توفير كميات كافية من المنظفات الحكولية يمكن استخدامها من قبل أي فرد.​

- توفير الأقنعة لمن يحتاجون إليها.​

- يجب أن تكون أوعية النفايات غير القابلة للمس متاحة؛ وذلك للسماح بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أوالأقنعة.​

- تثقيف مقدمي الخدمة الصحية حول أهمية تدابير الوقاية عند فحص ورعاية المرضى الذين لديهم علامات وأعراض عدوى الجهاز التنفسي.​