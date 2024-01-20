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تحذير رسمي من دواء شهير للأطفال في مصر.. عاجل

كتب:

مريم الخطري
09:13 ص | السبت 20 يناير 2024
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورا تحذيريا من المستحضر الحيوي Vental Compositum Inhaler، مطالبة عدم الشراء للمستحضرات الصيدلة إلا من خلال الصيدليات المرخصة.

وأضافت أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

كيف يمكن معرفة الدواء المغشوش

وكشف هيئة الدواء عن كيفية التفرقة بين العبوات المغشوشة والعبوات المقلدة، موضحة أن العبوات المقلدة لا يوجد جملة معلق بالفم للاستنشاق، ولا يوجد جملة يرج جيدا قبل الاستعمال.

العلاج يستخدم لمرض الانسداد الرئوي

وتابعت في العبوات المقلدة المنتج المقلد كلمة زائدة (PRESSURISED CAN)، وكلمة زائدة Avoid storage in direct sunlight) or heat)، بالإضافة إلى أن رقم التسجيل قديم 20230/2014 ولا يوجد جملة (Store at temperature not exceeding 30 ͦ c away from light & direct heat).

الجدير بالذكر أن الدواء يستخدم للمساعدة في علاج الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ويستخدمه الأطفال والجرعات التي تؤخذ بواسطة الطبيب.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.