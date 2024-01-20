رصف شارع مستشفى الحميات في مركز طهطا بتكلفة 1.5 مليون جنيه

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، أعمال وضع طبقة الأساس بمنطقة مستشفى الحميات وتفرعاتها وأمام النيابة الإدارية ومكتب بريد طهطا وتفرعات شارع الثورة، بإجمالى أطوال حوالي كيلومتر واحد تقريباً، وبتكلفة حوالي 1.5 مليون جنيه تقريباً ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

رصف شوارع طهطا

وتأتي أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بطهطا، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وعامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وباشراف نواب رئيس المركز والسيد سكرتير الوحدة وبالتنسيق مع مسؤولى الرصف بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس حاتم محمد عمر مدير مديرية الطرق والمهندس هانى فكرى رئيس وحدة الرصف بمحافظة سوهاج ومسؤولى قسم الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ومسؤولى التفتيش المالى والادارى والمتابعة ومعدات الرصف التابعة للمشروع.

تركيب الإنترلوك بسوهاج

وأوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أنه يُجرى استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بعدة أماكن بمدينة طهطا وتركيب الانترلوك ورفع كفاءة الطرق والشوارع بصفة عامة.