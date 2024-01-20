زراعة 250 شجرة في سوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، والوحدات القروية التابعة لها، بزراعة الأشجار بدائرة المركز، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ومبادرة محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي «أحلى وهي خضرة»، والتي أطلقها لنشر اللون الأخضر بشوارع ومدن مراكز سوهاج، حفاظا على المظهر العام، وتنقية للبيئة.

زراعة 250 شجرة بسوهاج

وقال محمد السيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة قامت بزراعة الأشجار المثمرة والغير مثمرة بكافة المناطق، وتم اليوم زراعة 250 شجرة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية أولاد يحى بحرى اليوم برئاسة عماد ابراهيم رئيس القرية بزراعة الأشجار بمحيط مجمع الخدمات الحكومية والزراعية بأولاد يحى بحري، فضلا عن زراعة الأشجار بنطاق القرية والنجوع التابعة.

ري وزراعة الأشجار بسوهاج

وأوضح «السيد»، أنه يجرى مع زراعة الأشجار فى جميع نواحى قرى المركز تنفيذ مبادرة «أحلى وهي خضرة»، متابعة ري الأشجار المنزرعة والعناية بها، بمعدات وأدوات الوحدات المحلية، وجارى إستكمال خطة المبادرة بالمركز.