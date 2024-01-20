إزالة 4 حالات بناء مخالف في مركز جرجا بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، برئاسة المدير العام، عاطف الصمطي رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة بمدينة جرجا بمشاركة نواب رئيس المركز ومهندسي وفنيي التنظيم بالإدارة الهندسية بمركز جرجا.

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتصدي لكافة المخالفات للبناء سواء البناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 4 حالات بناء مخالف بسوهاج

أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات مخالفة للبناء بدون ترخيص عبارة عن حوائط بالطوب الأحمر والأسمنتي، وفك لشدة خشبية، وذلك بمناطق المشوادي والحوزة والجزيرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

أُخطرت وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويل من اعترض على تنفيذ الإزالة للنيابة العامة المختصة.

من جانبه، شدد الصمطي على الاستمرار في المتابعة والمرور ورصد أي مخالفات بناء بدون ترخيص والتصدي لها في المهد داخل المركز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون، حفاظًا على الرقعة الزراعية.