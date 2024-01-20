«الأوقاف»: إرسال 40 طن لحوم وسلع غذائية لأهالي غزة الشهر الجاري

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن اعتزامها تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة، عبارة عن 20 طن لحوم من صكوك الإطعام، و20 طن سلع غذائية، وسيتم إرسالها عاجلا خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة.

مساعدات وزارة الأوقاف لأهالي غزة

وتابعت وزارة الأوقاف، في بيان، يصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنا من لحوم الإطعام و220 طنا من السلع الغذائية، فضلا عن 30 مليون جنيه مساعدات أخرى، و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقا، ليصل إجمالي ما قدمته وزارة الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من 100 مليون جنيه في صورة مساعدات غذائية.