وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة المساجد في شهر رمضان

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، لمناقشة خطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد والاستعداد لشهر رمضان المبارك بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة.

التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء

وحول التفاصيل التي وردت على الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف، فقد تم خلال اللقاء الاتفاق على ما يلي:

- استمرار التعاون والتنسيق في عمارة المساجد، والاتفاق على إقامة مسجدين بالتعاون والمشاركة مناصفة بين الأوقاف والمحافظة، أحدهما بناء جديد بمدينة نبق، والآخر إحلال وتجديد بمدينة الطور، فضلًا عن تخصيص المحافظة مساحة 28 ألف متر لإقامة مسجد مصر بمدينة شرم الشيخ.

- تنظيم مسابقة محلية مشتركة لأبناء محافظة جنوب سيناء في شهر رمضان المبارك يبدأ الإعلان عنها بالمديرية خلال أسبوع، وتجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزين فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على 4 مستويات «المستوى الأول للمرحلة الابتدائية 5 أجزاء، والمستوى الثاني للمرحلة الإعدادية 10 أجزاء، والمستوى الثالث للمرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم».

تفسير وبيان معاني المفردات

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم، تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء «عمَّ» من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم الجزء الثلاثون، وقد تم إهداء 150 نسخة من الكتاب لمحافظة جنوب سيناء.

- دعم المحافظة بمزيد من الأئمة والعمال، من خلال إعلان الأئمة والعمال القادم.

- تخصيص 2 طن لحوم إطعام من الأوقاف لمحافظة جنوب سيناء.