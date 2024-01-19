«دراسات في علوم الحديث».. أحدث إصدارات وزارة الأوقاف بمعرض الكتاب 

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إصدار كتاب «دراسات في علوم الحديث»، ومن المقرر تواجده بجناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بصالة 4 - 46 B، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإصدار يأتي في إطار دورها لنشر الفكر الوسطي المستنير.

دراسات في علوم الحديث

ويعد كتاب «دراسات في علوم الحديث» من إعداد الدكتور مصطفى أبو عمارة، وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ويؤكد هذا الكتاب، إجماع علماء الأمة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم، على حجية السنة النبوية المشرفة، وأنها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله (عز وجل)، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من طاعة الله سبحانه وتعالى.

ويبرز عناية العلماء والمحدثين وعلماء الجرح والتعديل وغيرهم بالسنة النبوية المشرفة رواية وتدوينًا وتنقيحًا وشرحًا ودراسة.

ويتناول الكتاب في أسلوب واف وميسر، عددا من أهم موضوعات علوم الحديث، وتشمل: تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وبيان أنواع الضعف ودرجاته، وكذلك تقسيم الحديث باعتبار قائله إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وتقسيمه باعتبار ناقله إلى متواتر وآحاد، مما لا غنى عنه في التعامل مع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.