وزارة الأوقاف: بدء التوافد على المقرأة المجودة في مسجد الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدء توافد القراء على المقرأة المجودة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

المقرأة المسجدية المجودة

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل المقرأة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء اليوم السبت 20 يناير 2024م.

وتنطلق المقرأة برئاسة فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وعضوية كل من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ الخضر مصطفى، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ محمود سالمان الحلفاوي، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، والقارئ الشيخ عبد المطلب البودي، والقارئ الشيخ محمد عبد الكريم.

بداية التلاوة

وستبدأ التلاوة المجودة من قول الله تعالى: ﴿ ‌قُلْ ‌تَعَالَوْا ‌أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)﴾ [الأنعام: 151].