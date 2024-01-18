خريطة افتتاحات مساجد «الأوقاف» غدا.. تغطي 8 محافظات

حدثت وزارة الأوقاف قائمة المساجد التي سيتم افتتاحها غدا بـ15 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرا، وبلغ إجمالي ما تمّ افتتاحه من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه 510 مساجد منها 395 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و115 مسجدًا صيانة وتطويرًا

كما بلغ إجمالي ما تمّ إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه على مدار 10 سنوات 11532 مسجدًا بتكلفة قدرها 15 مليارًا و840 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

تضمنت مساجد مديرية أوقاف كفر الشيخ ما يلي:

مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف – قلين.

مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ.

مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت – الحامول.

أما في مديرية أوقاف الجيزة:

مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية

مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر

مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد – أكتوبر

وفي مديرية أوقاف الغربية:

مسجد الشافعي – نشيل – قطور

مسجد الحمرا القديم – برما – طنطا

وفي مديرية أوقاف البحيرة:

مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود

وفي مديرية أوقاف أسيوط:

مسجد الحاج عبد المجيد – مسارة – ديروط

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية:

مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب

وفي مديرية أوقاف قنا:

مسجد الهدى – العليقات – قوص

مسجد العتيق – أولاد علي – أولاد نجم – نجع حمادي

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ:

مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم

مديرية أوقاف المنيا:

مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص