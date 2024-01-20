«التجربة المكسيكية».. المنتجة آلاء لاشين تستعد لطرح أحدث أفلامها

تستعد المنتجة الآء لاشين، لطرح أحدث أعمالها السينمائية ويحمل اسم «التجربة المكسيكية»، المقرر عرضه بداية من 7 فبراير المقبل، بدور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج.

طرح فيلم التجربة المكسيكية فى السينمات

ويستعد أبطال الفيلم لطرح الأغنية الدعائية التي تحمل عنوان «مكسيكانو» من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.

كما تستعد آلاء لاشين لطرح فيلم «اللعب مع العيال» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ويشاركه البطولة أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن آخر أعمال آلاء لاشين هو تعاونها مع الفنان محمد دياب في طرح أغنية «هروني بوس»، من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما.