مؤلف «التجربة المكسيكية» يكشف تفاصيله.. التصوير في بلد أوروبي

بدأ تصوير فيلم «التجربة المكسيكية»، الأسبوع الماضي، للفنان عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، تمهيدا لعرضه في 2023 بدور العرض.

محمود حمدان يكشف التفاصيل

وقال محمود حمدان، لـ«الوطن»، إنّه سعيد بالتجربة، فهي مختلفة للغاية، مشيرًا إلى أنّها نوعية الأعمال الكوميدية المختلفة، يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور فور طرح الفيلم بدور العرض.

وأضاف حمدان، أنّ التصوير سيكون في مصر وتركيا، وأن الشركة المنتجة لم تحدد مواعيد التصوير بتركيا في الوقت الحالي.

ضيوف الشرف

ومن المقرر أن يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومن بينهم ليلى عز العرب، كان الفيلم مؤجل تصويره منذ 3 سنوات، وكان من المقرر أن يشارك في بطولته جون سينا، ولكنه لم يحسم حتى الآن مشاركة أبطال عالميين، ويذكر أن تم تغيير السيناريو.