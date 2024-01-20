المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة الغربية

اعتدى مستوطنون، اليوم، بالضرب بالعصى، على رعاة أغنام في منطقة «جسر الخلة» بين رمون ودير دبوان شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين، وسرقة أغنامهم، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اعتقال 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر جنوب الخليل

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال 3 فلسطينيين بينهم الأسير المحرر علاء ماهر أبوقبيطة من بلدة يطا جنوب الخليل، واستولت على عدد من المركبات.

وشيع الفلسطينيون في بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، جثمان الشهيد توفيق حافظ عجاق، 17 عاما، الذي ارتقى متأثرا بجروحه الحرجة، التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر أمس الجمعة.

وفي جنوب لبنان، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية بالطائرات والمسيرات وقصفه المدفعي بالقذائف الفوسفورية، على عدد من البلدات بينها عديسة والمنطقة الواقعة بين بلدتي برج الشمالي والبازورية «علما الشعب - الضهيرة - الخيام - عيترون - حولا وسهل مرجعيون»، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وكان «حزب الله»، أكد على لسان نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، في كلمة، أن تهديدات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تعني له شيئا، وكأنها لا تسمع، مضيفا أن الحزب سيقوم بالرد على أي تهديد.