موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط للترم الأول، يهتم به عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب، في ظل مواصلة طلاب الصف الثالث الاعدادي أداء امتحانات نصف العام حيث يؤدون غدًا الأحد امتحاني الدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط

ومن المقرر أن يكون موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط للترم الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ومن ثم اعتمادها رسميا من قبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

متابعة أعمال الكنترولات

وقال عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة أسيوط، إنه تفقد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية لمتابعة سير العمل واعمال الكنترول والتاكيد علي تحقيق مبدأ العدل والمثواه بين جميع الطلاب وحث مسؤولي الكنترولات بضرورة إنهاء الاعمال أولا باول لإعلان النتيجة في أقرب وقت لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف، أن كل الامتحانات تسير في هدوء ويسر دون مشكلات وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة ، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة.