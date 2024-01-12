باسم المنطقة.. مواعيد تخفيف الأحمال خلال عقد امتحانات منتصف العام

استجابت شركات توزيع الكهرباء لرغبات أولياء أمور الطلاب، بتنفيذ مواعيد تخفيف الأحمال، بشكل يتيح للطلاب فرصة أكبر للاستعداد لامتحانات منتصف العام، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024

مواعيد تخفيف الأحمال

وتستعرض «الوطن» جداول تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي بشركات التوزيع: «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، والمقرر تنفيذه بدءا من غدا، الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الخامسة عصرا، حتى آخر أيام امتحانات نصف العام، بنهاية شهر يناير الجاري 2024