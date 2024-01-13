مراعاة للطلاب خلال فترة الامتحانات.. مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة بالمحافظات

كشف المهندس حسن البيلي رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، مواعيد الكهرباء الجديدة في المحافظات، وتغير خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية بناء على طلب وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطلاب على المذاكرة والتركيز خلال أيام العملية الامتحانية.

مواعيد الكهرباء الجديدة في المحافظات

وقال رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواعيد الكهرباء الجديدة في المحافظات تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء كل يوم، وبذلك يتاح لطلاب جميع المراحل التعليمية عدد 21 ساعة متواصلة دون انقطاع للكهرباء وتحديدا من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الثانية مساء من اليوم التالي.

آخر موعد للخطة الجديدة

وتابع «البيلي»، أن وزارة الكهرباء حددت يوم 24 يناير المقبل آخر مواعيد خطة الكهرباء الجديدة في المحافظات، وهو آخر أيام الدراسة الفعلية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتعتبر المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء تتيح للطلاب المذاكرة طوال اليوم في الصباح والليل.