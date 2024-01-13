منازل مستثناة من تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف السبب

حددت الحكومة مُمثلة في مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة التنمية المحلية، عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية لا يجوز قطع الكهرباء بها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، لذا فإن التساؤل الذي يُثيره البعض هو موقف المنازل المُحملة على خطوط كهرباء المستشفيات والمدارس من تخفيف الأحمال.

حسمت مصادر بشركات توزيع الكهرباء في تصريحات لـ «الوطن»، الإجابة على التساؤل، مؤكدة أن المنازل المحملة على خطوط المستشفيات والمدارس لا تشهد قطعا في الكهرباء، موضحة أن مواعيد تخفيف الأحمال تم إعلانها رسميا في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

أماكن لا تشهد أي انقطاع في الكهرباء

ووفق ما حددته الحكومة فإن الأماكن التي لا تشهد أي انقطاع في الكهرباء هي الآتي:

- المستشفيات العامة

- المستشفيات الخاصة

- بعض الجهات الحيوية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات

- النوادي الاجتماعية

- حمامات السباحة

- الجهات الخدمية داخل النوادي التي تقدم خدمات للأعضاء المتواجدين بها

- تخفيض استهلاك الكهرباء في المُنشآت الرياضية الكبرى كالآتي:

* الأندية الرياضية

* الاستادات الرياضية

* ملاعب كرة القدم

* الصالات المغطاة

آلية تلقي الشكاوى بقطاع الكهرباء كالتالي

- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

- البرید

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- التليفون رقم 23421475 (داخلي 154).