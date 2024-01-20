محافظ مطروح: رصف طرق في عدة مناطق بتكلفة 15 مليون جنيه (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تنفيذ أعمال مد البنية التحتية وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، حيث يجري العمل في عدد من المناطق في قطاع الطرق من خلال الخطة الاستثمارية بالمحافظة، في العديد من المناطق المحتاجة للطرق الجديدة في مركز ومدينة مرسى مطروح، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه.

3 ملايين جنيه للرصف في آبار نوح بمطروح

وقال محمود إمبابي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بمحافظة مطروح، اليوم، إنه جرى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/ 2024 تنفيذ أعمال رصف طرق جديدة في عدة مناطق، بينها شارع بتجمع البرمة البدوي بمنطقة آبار نوح التابع لمدينة مرسى مطروح بطريق السلوم بطول 1 كيلومتر، وعرض 6 أمتار، بإجمالي تكلفة 3 ملايين جنيه.

رصف شوارع في سواني زهيويق بـ13 مليون جنيه

وأضاف مدير عام التخطيط بمحافظة مطروح، أنه جرى الانتهاء من رصف جميع شوارع منطقة سواني زهيويق بمدينة مرسى مطروح ضمن الخطة الاستثمارية الحالية بطول 4 كيلومترات تقريبا ومتوسط عرض الشوارع 8 أمتار، مع عمل الأرصفة والبلدورات وشنايش تصريف مياه الأمطار بإجمالي تكلفة 12 مليون جنيه، والذي جرى تنفيذه من خلال مديرية الطرق بالمحافظة برئاسة المهندس محمد العشري، وإشراف مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة العميد عمرو عبدالمجيد رئيس المدينة.