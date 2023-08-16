مطروح تسابق الزمن.. طرق جديدة تكلفت ملايين الجنيهات في المحافظة

لم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد ورصف طريق تجمع لواح بمطروح ومحور المرحوم علي حميدة بطروح.

أول هذه المشروعات مشروع رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد بتكلفة المشروع 2.6 مليون جنيه ومساحة المشروع 8 كيلومتر طولي، بالانتهاء من أعمال الرصف الأسفلتي لطريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد بطول 8 كيلومتر وبتكلفة 2.6 مليون جنيه، ويخدم الطريق قرية الرويسات مرورا بالتجمعات السكنية وربطها بطريق محمد نجيب.

رصف طريق تجمع لواج بمطروح

وتضمن مشروعات الطرق رصف طريق تجمع لواج بمطروح، وفق تقرير حكومي بتكلفة 2.6 مليون جنيه، ومساحة 2.2 كيلومتر طولي، والذي يخدم ربط تجمع عائلة لواج القنيشات بطريق أبو لهو غرب مطروح بوتكلفة 2.6 مليون جنيه، أيضا محور المرحوم علي حميدة بطروح على مساحة 10 كيلومتر طولي من علم الروم إلى الطريق الدولي بالكليو 9 أمام القرية الأولمبية بطول نحو 10 كيلومتر.

وبتكلفة 1.1 مليون جنيه عملت الدولة على رصف طريق قرية جرجوب على مساحة 2 كيلومتر طولي بمركز سيدي براني والذي يربط تجمع عائلة الزرييع قبيلة العراوة بطريق أبو ميلاد، ورصفت أيضاً طريق قرية شماس بمركز سيدي براني بتكلفة 16 مليون جنيه ومساحته 10 كيلومتر طولي و7.5 عرضي وهو رصف طريق قرية شماس بمركز سيدي براني غرب محافظة مطروح بطول 10 كيلومتر وعرض 7.5 متر بتكلفة 16 مليون جنيه.

رفع كفاءة وتطوير طريق الجارة – بئر النص

كما جرى رفع كفاءة وتطوير طريق الجارة – بئر النص بمحافظة مطروح بتكلفة 130 مليون جنيه ومساحة 110 كيلومتر طولي وتنفيذ ازدواج سيوة الخرساني بتكلفة 3 مليار جنيه ومساحته 30 كيلومتر، ويجرى العمل على تنفيذ أكبر طريق خرساني وهو الأول من نوعه بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بتكنولوجيا الرصف الخرساني الحديثة لإزدواج طريق سيوة – مرسى مطروح بطول 310 كيلومترات بتكلفة إجمالية تُقدر بـ3 مليارات جنيه.

وإلى جانب ذلك، جرى تقسيم الطريق لـ6 قطاعات بدأ العمل في القطاع الأول وصب مسافة أكثر من 12 كيلومتر حتى الآن، ويجري العمل لاستكمال القطاع الأول بالتزامن مع التجهيز وبدء العمل في القطاع الثاني، ويتم تنفيذ أعمال رصف القطاع الأول للطريق الخرساني سيوة – مطروح، عند العلامة 150، بمحاذاة الطريق الأسفلتي القديم، وذلك باستخدام معدة تعمل بأحدث تكنولوجيا لرصف الطرق الخرسانية.

الرصف الخرساني

وجار العمل في قطاعين من الطريق الخرساني، الأول من الكيلو 150 إلى 200 في اتجاه واحة سيوة بتكلفة 420 مليون جنيه والقطاع الثاني يجري تنفيذ أعمال التسوية وعمل تربة الأساس والجسات والتجهيز لأعمال الرصف الخرساني من الكيلو 200 إلى 250 بطريق سيوة بتكلفة إجمالية 430 مليون جنيه ليصل إجمالي تكلفة القطاعين الأول والثاني 850 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة الطريق الخرساني القادم من سيوة حوالي 3 مليارات جنيه والانتهاء من تنفيذه بطول 310 كيلومترات خلال عام 2024.