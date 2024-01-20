208 آلاف جنيه إيرادات فيلم «الملكة» في 3 أيام سينما

إيرادات ضعيفة حققها فيلم «الملكة» في أيامه الأولى في دور العرض السينمائي، حيث سجل الفيلم عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي بلغ 96 ألف جنيه وذلك عن يومه الثالث في دور العرض السينمائي، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وبلغ إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم «الملكة» في دور العرض السينمائي خلال 3 أيام، لـ 208 آلاف جنيه، وحقق الفيلم في أول أيامه بالسينمات 41 ألف جنيه، بينما ارتفعت إيراداته الثانية لـ 71 ألف جنيه، وفي يومه الثالث حقق إيرادات بلغت 96 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «الملكة»

يعتبر فيلم «الملكة» هو البطولة السينمائية المنفردة الأولى للفنانة هالة صدقي، بجانب مجموعة من الفنانات من بينهم دينا، رانيا يوسف، شيرين رضا، انتصار، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، بالإضافة باسم سمرة، كريم عفيفي ومحمد رضوان، تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبد العزيز.