مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسي في مستشفى سوهاج الجامعي بداية من غد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن مد فترة العمل بوحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى الجامعي الجديد، إلى الساعة 8 مساء، بدأً من غدا الأحد 21 يناير الجاري، بزيادة 6 ساعات إضافية، نظراً لتزايد الإقبال من المواطنين علي الخدمات التي تقدمها الوحدة، وتخفيف قوائم الانتظار من أجل الحصول على خدمة الرنين المغناطيسي.

مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسي حتى الساعة 8 مساء

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أنه تم مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسي حتى الساعة 8 مساء طوال أيام الأسبوع للمترددين من الخارج عدا العطلات الرسمية، وتشغيل الوحدة يوم السبت حتى الساعة 2 ظهرا للمرضي المحجوزين داخلياً، بناء على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجامعية المنعقد في شهر يناير الجاري.

وأوضح أن الهدف من مد فترة العمل 6 ساعات إضافية، هو سد الطلب المتزايد من المواطنين للحصول على الخدمة بأجر رمزي مقارنة بأسعار الخدمة خارج المستشفى.

تكلفة رسوم الخدمة

وقال الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد إن تكلفة رسوم الخدمة تقدر بمبلغ 420 جنيهاً، تسدد من خلال قرارات العلاج على حساب التأمين الصحي للموظفين أو على نفقة الدولة لغير الموظفين، أو نقداً للراغبين في عدم استصدار قرارات.

جدير بالذكر، أن جهاز الرنين المغناطيسي مزود بأحدث التكنولوجيا العصرية التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى المخ والأعصاب، والعمود الفقري، والقلب، وأمراض الثدي، والعديد من الأمراض الأخرى.