شروط ورسوم مزاد بدرومات طهطا.. اعرف الموعد والتفاصيل

أعلنت إدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إجراء مزايدة محلية لتأجير «البدرومات» أرقام 8 بجامع السلام و26 بترعة الحرافشة التابعة للوحدة المحلية لطهطا، وحددت آخر موعد للتقديم ورسوم التأمين وشروط التقديم، وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

رسوم التقديم بالمزاد وكراسة الشروط

تطلب كراسة الشروط للمزاد من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإسم رئيس مركز ومدينة طهطا نظير 299 جنيها، مع سداد 1000 جنية قيمة التأمين دخول المزايدة، يجري استكمالها إلى 10% من القيمة الكلية للراسي عليه المزاد والعقد بزيادة سنوية قدرها 10%.

موعد إجراء المزايدة بسوهاج

وتجرى المزايدة يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وفقا لأحكام قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية .