رفع 85 طن مخلفات من محيط المدارس في سوهاج

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، عدة حملات نظافة مكبرة للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

وقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، إنه يتم تكثف جهود الوحدات القروية في نظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، حيث تولت الوحدة المحلية لقرية الطليحات برئاسة حمدان عليو رفع تراكمات القمامة والمخلفات من طريق جهينة الطليحات ومن المداخل والشوارع بنطاق القرية.

حملة نظافة بسوهاج

كما اهتمت الوحدة المحلية لقرية عنيبس بإشراف محمود يوسف رئيس القرية؛ بتمهيد ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من طريق مباني عنيبس ومن شارع المدرسة الإعدادية ومن شارع الوحدة المحلية ومن أمام المصالح الحكومية.

إزالة 85 طن مخلفات بسوهاج

كذلك رفعت الوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية بإشراف السيد محمد قبيصي رئيس القرية، تراكمات القمامة والمخلفات من طريق عبد الرسول وشارع الوحدة المحلية وميدان المستقبل وشارع مركز الشباب؛ حيث جرى تمهيد ورفع أكثر من 85 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات؛ مع استمرار أعمال النظافة لرفع كفاءة كافة الطرق والميادين ورفع أي تراكمات من أجل راحة المواطنين.