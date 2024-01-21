من «عتبات البهجة» إلى «عهد دميانة».. الدراما تراهن على الرواية في 2024

تشكلت كثير من الأعمال الروائية في صورة أفلام ومسلسلات، وانتقلت من الأوراق إلى الشاشات، إذ استطاعت أن تتحول من الخيالات إلى الواقع، ومؤخراً سيطرت فكرة تجسيد الروايات وتحويلها إلى مشاهد يتفاعل معها الجمهور، حيث تحولت الكثير من الكتابات إلى أعمال تقدم في شهر رمضان المُعظم، وكان آخر هذه الأعمال، مسلسل «إمبراطورية ميم» الذي يقدمه الفنان خالد النبوي إلى جانب نجله نور النبوي ومجموعة أخرى من الفنانين، وتُعد هذه الرواية، ملكاً للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.

ويعالجها كتابيا المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، لتقدم في شكل درامي اجتماعي، كما قُدم ذلك العمل في إطار السينما من قبل، على يد المخرج الكبير حسين كمال، وتدور أحداث العمل في إطار عائلي، حول الأبناء الذين يتمردون على والدهم، ويطالبون بتنظيم قاعدة انتخابية لاختيار حاكما للأسرة، وبعد موافقة الأب، يجد نفسه هو الفائز في الانتخابات دليلاً على حب الأبناء.

«عتبات البهجة»

وآخر الأعمال التي يجري نقلها من الكتب إلى عالم الدراما والشاشات التليفزيونية مؤخرا، هي رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، الذي يطلق عليها «عتبات البهجة»، حيث تُقدم في صورة عملا دراميا في رمضان عام 2024 ليحمل المسلسل الاسم ذاته، ومن الأبطال المشاركين في هذا العمل، الفنان الكبير يحيى الفخراني، كما أنه من إخراج مجدي أبوعميرة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، حول علاقة الجد بأحفاده، مع بعض الإسقاطات على أكثر من زمن.

«المتحدة» تتعاقد على تحويل رواية «عهد دميانة» إلى عمل درامي

وتعاقدت الشركة المتحدة مؤخرا، على عمل درامي آخر مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير أسامة عبدالرؤوف الشاذلي، التي تحمل اسم «عهد دميانة»، لتحويلها إلى عمل درامي، ولم يُعد ذلك العمل الروائي الأول الذي يتم إدخاله إلى عالم الدراما، بل هناك رواية أخرى تحمل اسم «أوراق شمعون المصري»، وتدور أحداث «عهد دميانة» حول الصراع القومي والمذهبي والعرقي في نهاية الدولة الفاطمية، كما أنها تتناول مفاهيم الوطن والهوية والانتماء، والربط بين الماضي والحاضر.