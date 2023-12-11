بدء تحضيرات مسلسل «عتبات البهجة» ليحيى الفخراني.. التصوير خلال أسابيع

بدأ المخرج مجدي أبو عميرة، التحضيرات الخاصة بمسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان يحيى الفخراني، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2024.

جومانا مراد تُشارك في البطولة أمام يحيى الفخراني

وكشفت العدل جروب، الشركة المنتجة لمسلسل «عتبات البهجة» صورة من «بروفات الترابيزة»، إذ ظهر كلّ من المنتج جمال العدل، والمخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة جومانا مراد، والتي تُشارك في البطولة أمام يحيى الفخراني، ورؤية تليفزيونية مدحت العدل، عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وكان المخرج مجدي أبو عميرة، قد قال في تصريحات لـ«الوطن» في وقت سابق، إنه ينتظر كتابة السيناريو كاملا، حتى يقوم بعقد جلسات تحضير بينه وبين بطل العمل وشركة الإنتاج والمؤلف، ومن ثم يقومون بتحديد أسماء أبطال العمل، وموعد انطلاق التصوير.

وأشار إلى أن مسلسل عتبات البهجة، مكون من 15 حلقة فقط، ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد، فور عرضه بدراما رمضان 2024.