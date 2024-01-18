بدء بروفات مسلسل «عتبات البهجة» ليحيى الفخراني لعرضه في رمضان 2024

بدأ المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، تحضيرات مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان يحيى الفخراني، والمقرر عرضه بالسباق الرمضاني 2024.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

مسلسل «عتبات البهجة» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب يحيى الفخراني، أبرزهم جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما ابراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

والمسلسل معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، انتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وكانت العدل جروب، الشركة المنتجة لمسلسل «عتبات البهجة»، منذ أيام كشفت عن صورة من «بروفات الترابيزة»، إذ ظهر كلّ من المنتج جمال العدل، والمخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة جومانا مراد، والتي تُشارك في البطولة أمام يحيى الفخراني، ورؤية تليفزيونية مدحت العدل، عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد.