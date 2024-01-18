رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بدء بروفات مسلسل «عتبات البهجة» ليحيى الفخراني لعرضه في رمضان 2024

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:05 م | الخميس 18 يناير 2024
يحيى الفخراني

يحيى الفخراني

بدأ المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، تحضيرات مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان يحيى الفخراني، والمقرر عرضه بالسباق الرمضاني 2024.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

مسلسل «عتبات البهجة» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب يحيى الفخراني، أبرزهم جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما ابراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

والمسلسل معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، انتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وكانت العدل جروب، الشركة المنتجة لمسلسل «عتبات البهجة»، منذ أيام كشفت عن صورة من «بروفات الترابيزة»، إذ ظهر كلّ من المنتج جمال العدل، والمخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة جومانا مراد، والتي تُشارك في البطولة أمام يحيى الفخراني، ورؤية تليفزيونية مدحت العدل، عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد.

اقرأ المزيد:

مسلسل «نجيب زاهي زركش» الحلقة 20: يحيي الفخراني مريض كبد

أنغام تشيد بمسرحية «ياما في الجراب يا حاوى» لـ يحيي الفخراني

انطلاق حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي بحضور يحيي الفخراني (صور)

يحيي الفخراني بعد تكريمه من المركز الكاثوليكي: المهرجان ناجح لأنه يجمعنا على الحب (صور)

يحيي الفخراني أول الحضور في عزاء الموسيقار أشرف أبو زيد
بقلم أحمد عبد الرحمن