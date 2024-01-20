«الإدارية العليا» تؤيد إحالة موظف على المعاش بالمنوفية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من فني صيانة بالمنطقة الحرة بشبين الكوم بالدرجة الرابعة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والصادر من المحكمة التأديبية بمحافظة المنوفية، فيما تضمنه من إحالته للمعاش.

حيثيات الحكم

قالت المحكمة إن المُحال بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها سلفًا - خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وظهر بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها وأتى فعلا أفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار لشغلها وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين المنفذة له وذلك بأن شرع في الاعتداء علي أحد المواطنين، وذلك باستخدام سلاحين أبيض، مطواة وسنجة.

أحرز سلاحا أبيض بدون ترخيص

وأضافت المحكمة أن المتهم حاز وأحرز بدون ترخيص هذين السلاحين موضوع الاتهام وبغير مسوغ من الضرورة المهنية والشخصية، الأمر الذي أدى لصدور حكم قضائي ضده بالإدانة في قضية النيابة العامة رقم 2468 لسنة 2018 منوف المقيدة بالدعوى رقم 271 لسنة2018 جنايات كلي شبين الكوم .