وزير الري: التوسع في استخدام النظم الحديثة بمزارع قصب السكر والبساتين

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورشة العمل الخامسة لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفي 2024 لمحافظات مصر العليا، والتي تم عقدها بمبنى مركز التدريب بإسنا بمحافظة الأقصر، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظات مصر العليا.

حالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع

وتم خلال ورشة العمل استعراض الموقف المائي لمحافظات مصر العليا وكذا التحديات والحلول المقترحة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات مغذيات الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بمحافظات مصر العليا، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارات بهذا الشأن لضمان توفير مياه الري لكافة المزارعين، ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولي على كل ترعة.

ووجه الدكتور سويلم بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الري بمحافظة أسوان، من خلال حساب الاتزان المائي للموارد والاستخدامات المائية بالمحافظة، ودراسة موقف التصرفات التي يتم رفعها من المحطات العائمة بأسوان مقارنة بالزمامات المترتب ريها عليها، كما وجه بدراسة موقف تشغيل وصيانة محطة النقرة بأسوان خاصة بعد زيادة الزمامات الزراعية المترتب ريها على المحطة، مع ضرورة وضع برنامج زمني مبني على أسس فنية وعلمية دقيقة لصيانة محطات الرفع.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع في استخدام نظم الري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين والأراضي الرملية بمصر العليا، مع التأكيد على دور إدارات التوجيه المائي في التنسيق مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول في مزارع قصب السكر والبساتين، ودور إدارات الري في تحرير محاضر تبديد المياه للأراضي التي تروى بالغمر في الأراضي الرملية.

أهمية حصر أملاك الري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة عليها

وأكد الوزير، على أهمية حصر أملاك الري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة عليها، وتقديم مقترحات للاستفادة منها بالطريقة المثلى.

وتم خلال ورشة العمل استعراض موقف الشكاوى ومعدلات حسمها، حيث شدد الدكتور سويلم على أهمية تواصل مهندسي إدارة ري أسوان مع المواطنين وحسم شكواهم أولاً بأول.

كما وجه الدكتور سويلم خلال ورشة العمل بدراسة مقترح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بجنوب الوادي لتنفيذ أعمال تطهيرات المجاري المائية وصيانة المنشآت المائية بالجهود الذاتية للوزارة، مع التوجيه بتبادل المعدات بين مختلف الإدارات طبقاً للحاجة.