وزير الري يوجه بدراسة استخدام مواد بديلة لأغطية الصرف الحديدية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة خطة الصيانة الوقائية للتغطيات الواقعة على الترع والمصارف وعمليات الصيانة لشبكات الصرف المغطى.

واستعرض «سويلم» خلال الاجتماع البرنامج الزمني لصيانة التغطيات القائمة بدائرة الإدارات العامة للري والصرف بالمحافظات بأطوال إجمالية تتجاوز 2000 كيلومتر «1614 كيلومترا من التغطيات على الترع - 394 كيلومترا من التغطيات على المصارف الزراعية»، من خلال متابعة أعمال التطهيرات التي تمت أو الجارية حالياً لهذه التغطيات، وخاصة أعمال تطهير التغطيات بالنقاط الساخنة.

إعداد خطة تنفيذية تشمل الوضع الحالي للتغطيات بالمحافظات

ووجه «سويلم»، بإعداد مصلحة الري وهيئة الصرف خطة تنفيذية تشمل الوضع الحالي للتغطيات بالمحافظات والإجراءات المخطط القيام بها لتقليل احتمالية حدوث الحوادث الطارئة الناتجة عن انسداد التغطيات، على أن يتمّ تنفيذ هذه الخطة بموعد أقصاه نهاية مارس المقبل.

كما وجه «سويلم» بدراسة المركز القومي لبحوث المياه من خلال معاهده البحثية المتخصصة بدراسة استخدام مواد بديلة عن الحديد لعمل الشبك أمام التغطيات لمنع انسدادها.

كما استعرض «سويلم» خطط وبرامج صيانة شبكات الصرف المغطى بالمعدلات المثلى والتي تتضمن أعمال الصيانة الدورية المتمثلة في غسيل الحقليات وتطهير غرف التفتيش من خلال برامج سنوية لأعمال الغسيل وبرامج شهرية لأعمال التطهير موزعة على مدار العام بحيث يتمّ غسيل المجمع الواحد مرتين سنويا على الأقل وتطهير غرف تفتيش المجمع الواحد مره كل شهرين.

وتابع: في حال الأعطال والشكاوى بالمناطق التي مر على تنفيذها أكثر من 10 سنوات وتعذر القيام بأعمال الصيانة المعتادة بها فإنّه يتمّ طرح عقود للصيانة تتضمن غسيل المجمعات والثانويات وغرف التفتيش واستبدال الأجزاء المعيبة وتوريد واستكمال وعمل التكاسي للأجزاء المنهارة حول المصبات وإعادة ضبط مناسيب مواسير المصبات حال الحاجة.

إجراءات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى

كما تمّ استعراض إجراءات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي مر عليها أكثر من 20 عامًا ولا تجدي معها أعمال الصيانة وذلك بعد عمل الدراسات الحقلية اللازمة للتأكد من حاجتها للإحلال والتجديد، إذ حصرت هيئة الصرف كل مناطق الصرف المغطى التي مر على تنفيذها أكثر من 20 عاماً، مع إعداد خطة لتنفيذ أعمال الأبحاث الحقلية لهذه الأراضي بزمام 200 ألف فدان سنوياً تقريباً.

كما تمّ عرض الرؤية المستقبلية لمشاركة المنتفعين في أعمال صيانة شبكات الصرف المغطى من خلال روابط المنتفعين عن طريق قيامهم بالحفاظ على الأجزاء الظاهرة من الشبكة مثل الغرف والأغطية والمصبات ، والتوعية بعدم إلقاء المخلفات الزراعية في غرف الصرف المغطى ، والقيام بأعمال الصيانة البسيطة مثل (التطهير – التسليك – الغسيل)، والابلاغ عن الأعطال التي تحدث في أي جزء من أجزاء الشبكة والمساعدة في إصلاحها.

تفعيل منظومة الصيانة الوقائية

ووجه «سويلم» باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل منظومة الصيانة الوقائية، مع قيام هيئة الصرف بتسريع خطوات توفير العمالة اللازمة لإجراء عمليات الصيانة الوقائية لكل من شبكات الصرف المكشوف والصرف المغطى على غرار ما تمّ تنفيذه بمصلحة الري.