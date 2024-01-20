وزير الري يتفقد المشروعات المائية في أسوان

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم إلى محافظة أسوان في زيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان.

دراسة مشكلة تسرب مياه ترعة سيالة زرنيخ للأراضى الزراعية المجاورة

واستجابة لشكاوى عدد من المزارعين من ارتفاع منسوب المياه بأراضيهم، تفقد الدكتور سويلم عملية تأهيل ترعة سيالة زرنيخ الجاري تنفيذها تحت إشراف إدارة قناطر إسنا الجديدة.

ووجه الدكتور سويلم بقيام المركز القومي لبحوث المياه بتحديد خط الرشح للترعة لفحص المشكلة الخاصة بتسرب مياه الري من الترعة الي الأراضي الزراعية المجاورة للترعة، مع تحديد أنسب طريقة لإدارة مياه الري بالترعة، ومراجعة مدى ملائمة موقع قنطرة الحجز الموجودة على الترعة .

تفقد الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وخط السكة الحديد

وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وخط السكة الحديد، وهو عبارة عن جسر تنمو عليه بعض النباتات بصورة طبيعية تعمل على تثبيت الجسر ومنع حدوث انهيار به، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة مدى إمكانية تعميم فكرة تثبيت الجسور باستخدام النباتات الطبيعية.

كما وجه بسرعة دراسة شكوى عدد من الأهالي بسبب إزالة معدية أثناء تأهيل أحد الترع من خلال تطبيق النموذج المعتمد للمعديات.