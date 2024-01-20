وزير الري يتفقد مبنى «قناطر إسنا الجديدة» وإدارة الأملاك بالوجه القبلي

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مقر مبنى هندسة ري إسنا بمحافظة أسوان، موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبنى، كما تفقد مبنى إدارة قناطر إسنا الجديدة، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي، وتفقد المستشفى والنادي المقامين على أملاك الري بإسنا.

وجه «سويلم» رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الري الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التي تم رصدها في استغلال أملاك الري بالمستشفى والنادي.

وزير الري يوجه بسرعة التعامل مع المخالفات الإدارية

وخلال لقاءه بالعاملين، أكد «سويلم» أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكينها من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها، كما شدد على تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز على جميع المستويات الوظيفية بالوزارة، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة.

وزير الري يوجه باستغلال أملاك الري

كما وجه بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمي بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلي.