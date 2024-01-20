محافظ الشرقية يتابع استبدال مواسير الري بقرية «الزنكلون»

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، أعمال الحفر الجارية لاستبدال المواسير المسؤولة عن توصيل مياه الري للأراضي الزراعية، بقرية الزنكلون، بمواسير جديدة قطر 1 متر، وتغليفها بطبقة خرسانية كاملة طبقا للمواصفات الفنية المحددة، وبتكلفة مبدئية 2 مليون جنيه، وذلك لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية، وتحقيق الفائدة للمزارعين.

استبدال مواسير الري بأخرى جديدة

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل، أن الأعمال الجارية أمام مدخل قريتي شرويدة وعزبة الزند بطريق الزنكلون بمركز الزقازيق، تشمل استبدال مواسير الري قطر 50 سنتيمترًا بمواسير جديدة قطر 1 متر.

ضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية

وأشار إلى إقامة بوابات تحكم على بحر مويس، وذلك لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية، والقضاء نهائيًا على مشكلة تضرر الأهالي من عدم وصول مياه الري لأراضيهم.

وكان محافظ الشرقية، أمر بتشكيل لجنة فنيه عاجلة؛ لحل مشكلة تضرر الأهالي من انسداد غرف الري بمدخل القرية.