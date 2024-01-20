«الري»: التصدي بكل حسم لجميع التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عدداً من قيادات وممثلي الجهات الأمنية، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والجهات الأمنية في إزالة كل أشكال التعديات على المجاري المائية، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات.

مواجهة التعديات على نهر النيل

وأكد «سويلم» أن أجهزه الوزارة تواصل التصدي بحسم لكل أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية، بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشدد وزير الري على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعد واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض، بشكل فوري وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات، كما وجه أجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كل المستويات، لتمكين مهندسي الري من التعامل السريع مع أي تعد منذ البداية.

كما وجه وزير الموارد المائية والري، بالاستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدي بعد إزالته.