رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الري»: التصدي بكل حسم لجميع التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

كتب:

محمد أبو عمرة
10:33 ص | السبت 20 يناير 2024
اجتماع وزير الري

اجتماع وزير الري

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عدداً من قيادات وممثلي الجهات الأمنية، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والجهات الأمنية في إزالة كل أشكال التعديات على المجاري المائية، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات.

مواجهة التعديات على نهر النيل

وأكد «سويلم» أن أجهزه الوزارة تواصل التصدي بحسم لكل أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية، بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشدد وزير الري على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعد واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض، بشكل فوري وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات، كما وجه أجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كل المستويات، لتمكين مهندسي الري من التعامل السريع مع أي تعد منذ البداية.

كما وجه وزير الموارد المائية والري، بالاستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدي بعد إزالته.

اقرأ المزيد:

«الري» ترفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر

الري ترفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية

وزير الري يمنع استخدام أجهزة الوزارة في الدعاية الانتخابية

وزير الطيران: الوزارة اشترت أجهزة ومعدات لتأمين المطارات بـ42 مليون دولار

"الري": استمرار حالة الطوارئ بين أجهزة الوزارة لحين الانتهاء من موسم الزراعة الصيفي
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.