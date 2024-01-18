«الري»: الموافقة على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي لـ2500 مهندس

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة إجراءات صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي وزيادة عدد المستفيدين منها من العاملين المتميزين بالوزارة ليصل إلى 12500 مستفيد.

مراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة

وشدد «سويلم» على الالتزام التام بقواعد صرف التميز غير الاعتيادي الموضحة بالمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، وصرف المكافأة طبقا للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي من عدمه.

الجدير بالذكر أنه تم الموافقة على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي لـ2500 من المهندسين و10.000 من العاملين بالوظائف غير الهندسية، علما بأنه تم صرف المكافأة خلال الربع السابق لـ1500 من المهندسين و3500 من العاملين بالوظائف غير الهندسية.

صرف المكافأة لـ9 من رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري

كما تم الموافقة على صرف المكافأة لـ9 من رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري، والذين تم اختيارهم بناء على عدد من المعايير، وسيتم الإعلان قريبا عن الإدارات المتميزة وقد وجه الدكتور سويلم بصرف المكافأه خلال أسبوع من تاريخه بحد أقصى.