كيف تتعامل مع الشخصية السامة؟.. علامات تساعدك في التعرف عليها

قال الدكتور طارق الياس، خبير التنمية البشرية، إن الشخصيات السامة هم الأشخاص الذين يتسببون في إحداث ضرر نفسي أو عاطفي للآخرين، سواء عمدًا أو بغير قصد.

وأضاف خبير التنمية البشرية خلال لقاء تلفزيوني على شاشة قناة «TeN»، أن هناك العديد من أنواع الشخصيات السامة، منها:

- النرجسية: شخصية تهتم بنفسها فقط، ولا تهتم بمشاعر الآخرين.

- المتلاعبة: تحاول السيطرة على الآخرين من خلال أساليب التلاعب والاستغلال.

- السلبية: الشخصية التي تنظر للحياة بنظرة سلبية، وتنشر الطاقة السلبية بين الآخرين.

- الشكاكة: تتسم بالشك والغيرة، ولا تثق في الآخرين.

وأوضح الياس، أن التعامل مع الشخصيات السامة في العمل أو الدراسة أو المنزل قد يكون صعبًا، ولكنه ليس مستحيلًا، ويمكن اتباع بعض النصائح التالية:

- تحديد نوع الشخصية السامة: من المهم تحديد نوع الشخصية السامة التي تتعامل معها، حتى تتمكن من التعامل معها بطريقة مناسبة.

- وضع حدود: من المهم وضع حدود واضحة مع الشخصيات السامة، وإبلاغهم بما يتقبله وما لا يتقبله.

- الابتعاد: في بعض الحالات، قد يكون الابتعاد عن الشخصيات السامة هو الحل الوحيد، خاصة إذا كان التعامل معهم يؤثر بشكل سلبي على حياتك.

وأشار الياس إلى أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للوقاية من الشخصيات السامة، منها:

- التعرف على علامات الشخصية السامة: من المهم التعرف على علامات الشخصية السامة، حتى تتمكن من تجنبها.

- الثقة في الحدس: من المهم الثقة في الحدس، إذا شعرت أن شخصًا ما هو شخصية سامة، فمن الأفضل الابتعاد عنه.

وأكد الياس على أهمية طلب المساعدة من المتخصصين إذا كنت تعاني من التعامل مع شخصية سامة، حيث يمكنهم مساعدتك في تطوير مهارات التعامل مع هذه الشخصيات.