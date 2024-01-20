«الإسكندرية لكرة القدم»: محاضرات تثقيفية لتطوير أداء المحكمات 

أقيمت اليوم السبت، محاضرات تثقيفية؛ لتطوير أداء محكمات منطقة الإسكندرية لكرة القدم، وذلك بحضور أحمد أبو العلا، عضو لجنة الحكام الرئيسية، والمحاضر بالاتحاد الإفريقي، وسعيد عبد الغفار، عضو لجنة الحكام الرئيسية ومسؤول ملف التحكيم النسائي، بهدف رفع أداء وتثقيف المحكمات.

رفع أداء المحكمات

وقال سعيد عبد الغفار، مسؤول ملف التحكيم النسائي، لـ«الوطن» إنّ الهدف من إقامة هذه المحاضرات هو رفع أداء محكمات كرة القدم، وتعريفهن بالمستجدات في قوانين كرة القدم أولا بأول، والعمل على تطوير أداء المحكمات بشكل مستمر، وإعطائهن الثقة، وخاصة إن معظمهن من الشابات ويتميزن بالطموح في عالم تحكيم كرة القدم، ولذلك تعطى منطقة الإسكندرية لكرة القدم اهتماما كبيرا بهن؛ ليكون أداءهن داخل المستطيل الأخضر وعلى الخطوط في أعلى مستوى

اهتمام المنطقة بتدريب المحكمات

وحرص على الحضور كل من محمد عبد القادر، رئيس لجنة الحكام بالإسكندرية، ورمضان عثمان مدير إدارة الحكام بالإسكندرية، وأعضاء لجنة الحكام بالإسكندرية، الدكتور السيد علي، رافت الضوى، العميد حازم أبو الوفا، حسين أنور، هيام بركة، طاهر فرج، وذلك لإكساب المحكمات الخبرات من كبار حكام الإسكندرية وأعضاء لجنة التحكيم.