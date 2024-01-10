انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري الرواد برعاية منطقة الإسكندرية لكرة القدم

انطلقت مطلع الأسبوع الحالي النسخة الأولى من بطولة دوري الرواد تحت رعاية منطقة إسكندرية لكرة القدم بمشاركة فرق «نادي ريو، نادي توليب، وادي دجلة، سنجور، سبورتنج، الجزيرة، النجوم، عشاق النادي الأهلي» موسم 2023/2024 وتجري المباريات على 6 ملاعب هي ريو، ستاد الجامعة، سبورتنج، نادي الجزيرة بالزمالك، أليكس ويست، برج العرب الفرعي.

شروط المسابقة

وضعت منطقة الإسكندرية لكرة القدم الشروط الخاصة بدوري الرواد الذي يقام لأول مرة بالإسكندرية وتتضمن، يضم الفربق، 10 لاعبين منهم 4 لاعبين من 35 سنة حتى 40 سنة و4 لاعبين من 40 إلى 50 سنة ولاعبان فوق الـ50 سنة، وتحددت مدة المباراة 90 دقيقة، والاستبدال 5 لاعبين أثناء المباراة، وتطبق لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم مالم ترد شروط أخرى.

نتائج الأسبوع الأول

تستمر البطولة من 5 يناير 2024 وحتى 16 فبراير 2024 وقد أجريت مباريات الأسبوع الأول، وجاءت نتائجها كالتالي:

فوز ريو على سنجور 1/3

فوز وادي دجلة على نادي توليب 0/3

‏فوز سبورتنج على نادي الجزيرة 2/3

‏ فوز النجوم على النادي الأهلي 0/3

‏ وجدول المباريات هو: