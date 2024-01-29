الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة إلكترونيا.. خطوات بسيطة من المنزل

في كثير من الأحيان، يحتاج المواطنون إلى إجراء الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة الخاصة بهم، لمعرفة الموقف القانوني حتى يتمكنوا من معرفة الموقف القانوني خاصتهم، ما جعل وزارة العدل تتيح للمواطنين فرصة الاستعلام عن تلك القضايا إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

جاء ذلك توفيرا للوقت وجهد الراغب في الاستعلام عن تلك القضايا، سواء كان ذلك بالاسم والرقم القومي عن طريق رقم الدعوى، ما يجعل العديد من المواطنون يهتمون بمعرفة كيفية الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة إلكترونيا من خلال موقع الوزارة.

وهناك خطوات عدة يجب على الراغب في الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة، سواء بالاسم والرقم القومي أو برقم الدعوة إجراءها دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر مجلس الدولة للاستعلام عن القضية، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية استعلام المواطنين عن الدعوى الخاصة بهم في مجلس الدولة، وتتمثل الخطوات في الآتي:

الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي

وتتمثل خطوات الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي إلكترونيا، في الآتي

- يقوم الراغب في الاستعلام بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل للاستعلام إلكترونيا.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بوزارة العدل.

- ومن ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضايا الخاصة بمجلس الدولة.

- وهناك عدة اختيارات يمكن الاستعلام عن قضايا الدولة من خلالها، لذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضية عن طريق الرقم القومي.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، وبعدها يجب على المستخدم أن يتأكد من سلامته.

- وبعد إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام، يتم النقر على خانة استعلام، لتظهر أمام المواطن كافة التفاصيل الخاصة بالقضية المسجلة بالرقم القومي الذي تم إدخاله.

خطوات الاستعلام عن موقف دعوى القضايا أون لاين

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن موقف دعوى القضايا إجراء ذلك إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمجلس الدلة لمعرفة موقف القضية، وتتمثل في الآتي:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن موقف الدعوى بالدخول إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني.

- بعدها يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن موقف دعوى القضية الخاصة به.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على درجة الدعوى وتحديد الفئة الخاصة بها، سواء كانت ابتدائية أو جزئية أو نقد أو استئناف.

- وبعد ذلك يتم تحديد المحكمة التي تم إقامة الدعوى بها، حتى بتم استكمال اابيانات المطلوبة للاستعلام عن الدعوى.

- ثم يتم تحديد نوع الدعوى المراد الاستعلام عنها.

- وفي النهاية، يقوم المواطن بكتابة العام الذي تم تقديم الدعوة خلاله.

- ثم يتم الضغط الخانة الخاصة بالاستعلام حتى تظهر أمام المستعلم موقف القضية التي قام بالاستعلام عنها.

تطبيق الاستعلام عن القضايا

وتتيح وزارة العدل للمواطنين فرصة إجراء توكيل إلكترونيا عبر التطبيق الخاص بها والمتوفر على متجر جوجل بلاي، وتتمثل خطوات استخدامه في التالي:

- يقوم الراغب في إجراء توكيل بالدخول إلى متجر جوجل بلاي لتحميل التطبيق بالبحث عنه وكتابة اسمه في أيقونة البحث بكتابة (أرغب في عمل توكيل).

- ثم يتم الضغط على التطبيق، والضغط بعدها على تنزيل.

- وبمجرد الانتهاء من تنزيل التطبيق، يتم الدخول عليه وتسجيل الدخول بإنشاء حساب.

- ثم يقوم المستخدم باختيار نوع التوكيل الذي يرغب في إجرائه.

- ثم بعد ذلك يتم تسجيل كل البيانات الخاصة بصاحب الطلب.

وتحرص وزارة العدل على توفير كل الخدمات ليتم إجراءها إلكترونيا تسهيلا على المواطنين.