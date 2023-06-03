كيفية الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي

أعنت وزارة العدل، أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي لتيسير الإجراءات القانونية، وتوفير الجهد والوقت، موضحة أنه يمكن للجميع الاستفادة من هذه الخدمات عبر البوابة الإلكترونية، في الموقع الرسمي لوزارة العدل.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، طرق الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي.

الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي

- الدخول على البوابة الإلكترونية من هنــــا.

- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى اليسار.

- الضغط على خانة الاستعلام عن القضايا.

- اختيار الاستعلام عن القضية عن طريق الرقم القومي.

- إدخال الرقم القومي والتأكد من سلامته.

- النقر على خانة استعلام، وستظهر كل التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي.

كيفية الاستعلام عن القضية أون لاين

- الدخول على موقع الوزارة.

- اختيار الاستعلام عن موقف دعوى.

- الضغط على درجة الدعوى إذ كانت ابتدائية أو جزئية أو نقد أو استئناف.

- تحديد المحكمة المقدم بها الدعوى.

- تحديد نوع الدعوى.

- قم بكتابة السنة التي تم تقديم الدعوة خلالها واضغط على خانة البحث للحصول على الموقف القضائي.