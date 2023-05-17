طريقة الاستعلام عن قضية بالاسم.. خطوات سريعة وأنت في بيتك

تقدم وزارة العدل للمواطنين خدمة الاستعلام عن قضية بالاسم من منزلك لمعرفة موقف تلك القضية وذلك دون الحاجة الى التوجه إلى المصالح الحكومية، حيث يمكنك اتباع عدد من الخطوات تنتهى بالاستعلام عن القضية بطريقة سهلة ومبسطة.

طريقة الاستعلام عن قضية بالاسم

وتوضح «الوطن»، طريقة الاستعلام عن قضية بالاسم، من منزلك ومعرفة جميع تفاصيل القضايا المرفوعة ضدك بالاسم، أو الرقم القومي، أو برقم القضية.

أما عن الخطوة الأولى للاستعلام عن قضية بالاسم فتكون بالدخول على موقع وزارة العدل من خلال هذا الرابط، وبعد ذلك الضغط على أيقونة «الاستعلام عن موقف دعوى»، وبعد ذلك القيام باختيار الدرجة الخاصة بالدعوى من بين الخيارات المتاحة إما «جزئي، أو ابتدائي، أو استئناف، أو نقض».

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم

وفى الخطوة التالية للاستعلام عن قضية بالاسم، تكون من خلال تحديد المحكمة التي يتم النظر في الدعوى أمامها، واختيار نوع الدعوى من بين الخيارات المتاحة، وتحديد السنة الذي تم رفع الدعوى بها.

وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة البحث، تظهر كافة البيانات عن الدعوى التي تبحث عنها.

يذكر أن التطبيق الخاص بوزارة العدل يعمل على كافة الهواتف، ويمكن تحميل التطبيق الاستعلام عن قضية برقم الهوية، وبعدها اضغط على زر الأحكام القضائية، وإدخال كافة البيانات المطلوبة، وتشمل الاسم بالكامل، ورقم القضية، والضغط على أيقونة موافق، تظهر إليك كافة البيانات الخاصة بالقضية التي تبحث عنها.