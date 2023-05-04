خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم إلكترونيا.. «مش محتاج تنزل من بيتك»

يفاجأ البعض بأنهم متهمون في قضايا لا يعلمون عنها شيئًا وهو ما يعرضهم لمواقف محرجة في محيطهم الاجتماعي، ومن أكثر الفئات المعرضة لذلك هم العاملون في مجال الإعلام أو البلوجرز وغيرهم، وتوفر وزارة العدل طريقة للاستعلام عن قضية بالاسم لمعرفة كل التفاصيل إلكترونيًا دون الذهاب إلى المقر الحكومي الرسمي.

وضمن خدماتها المقدمة للقراء تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم، للتأكد من أن هناك أحدا رفع قضية عليك أم لا، ومعرفة جميع تفاصيل القضايا المرفوعة ضدك بالاسم، أو الرقم القومي، أو برقم القضية.

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم من موقع وزارة العدل

يمكن الاستعلام عن القضية بالاسم باتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من هنـــا.

- اضغط على الاستعلام عن موقف دعوى.

- اختيار الدرجة الخاصة بالدعوى من بين الخيارات المتاحة إما «جزئي، أو ابتدائي، أو استئناف، أو نقض».

- تحديد المحكمة التي يتم النظر في الدعوى أمامها.

- اختر نوع الدعوى من بين الخيارات المتاحة.

- اختر العام الذي تم رفع الدعوى به.

- اضغط على أيقونة البحث، تظهر كافة البيانات عن الدعوى التي تبحث عنها.

كيفية استخدام تطبيق الاستعلام عن القضايا بالاسم

يمكنك الاستعلام عن قضية بالاسم عبر التطبيق الخاص بوزارة العدل ويعمل على كافة أجهزة الأندرويد والأيفون، باتباع الخطوات التالية:

- حمل تطبيق الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

- اضغط على زر الأحكام القضائية.

- ادخل كافة البيانات المطلوبة، وتشمل الاسم بالكامل، ورقم القضية.

- اضغط على أيقونة موافق، تظهر إليك كافة البيانات الخاصة بالقضية التي تبحث عنها.