200 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب ومستشار التموين يزف بشرى | عاجل

سجَّلت أسعار الذهب اليوم في مصر، في منتصف تعاملات اليوم السبت 20 يناير 2024، انخفاضا حادا في سعر جرام الذهب والذي انخفض بقيمة 200 جنيه عن أسعار الذهب الجمعة 19 يناير.

أسعار الذهب اليوم السبت 20 يناير 2024

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه وفقا للأسعار الرسمية المعلنة منذ قليل من الشعبة، فإن أسعار الذهب اليوم السبت سجلت الأسعار التالية:

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في يوم واحد بمقدار 200 جنيه، إذ سجَّل جرام الذهب اليوم السبت 20 يناير لعيار 21 مبلغ 3450 جنيهاً، مقابل 3650 جنيهاً أمس.

جرام الذهب عيار 18

فيما سجَّل جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 2597 جنيهاً، مقابل 3128 جنيها بالأمس، ما يعني انخفاضا بقيمة 531 جنيها في الجرام الواحد.

حجم خسارة الجنيه الذهب

فيما كان للجنيه الذهب الانخفاض الأكبر بنحو انخفاض 1600 جنيه، إذ سجل سعر الجنيه اليوم 27600 جنيه، مقابل 29200 جنيه أمس الجمعة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 20 يناير 2024 كالتالي:

فيما جاءت أسعار الذهب أمس الجمعة 19 يناير 2024 كالتالي:

بشرى سارة

من جانبه، أكد الدكتور ناجي فرج، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم تعتبر بداية مبشرة لاستقرار أسعار الذهب في الفترة المقبلة، مؤكدا أن منجم الذهب الذي اكتسبته وزارة البترول سيعمل على تهدئة أسعار الذهب خلال الآونة المقبلة وسيؤثر إيجابياً على أسعار الذهب في السوق المحلية.