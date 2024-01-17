سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات.. «اعرف بكام»

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 17-1-2024 في ختام التعاملات نحو 3375 جنيهًا للشراء و3345 جنيهًا للبيع بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب في ختام التعاملات.

«الوطن» ترصد سعر جرام الذهب عيار 21 وكذلك باقي أعيرة الذهب اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته الشعبة العامة الذهب التابعة للغرفة التجارية في ختام التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في ختام التعاملات 3851 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في ختام التعاملات عند 3370 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات عند 2889 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بمنتصف التعاملات 2247 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، ختام التعاملات نحو 27 ألف جنيه، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.