سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الخميس 18-1-2024

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 18-1-2024 مستقرا عقب انخفاضه أمس في محلات الصاغة، ويعد عيار 21 الأكثر شيوعا واستخداما داخل السوق خاصة في محافظات الصعيد.

سعر جرام الذھب عيار 21 الیوم

وتستطرد «الوطن» سعر جرام الذھب عيار 21 وأسعار الذهب بشكل عام حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية على موقعها.

أسعار الذهب في مصر

وقدّر سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم بـ3270 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الصباحية، 3851 جنيها دون إضافة أي من الضريبة والمصنعية، ويستخدم الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، حيث يعد الأنقى بين كل الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 2888 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم يقترب من 27 ألف

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26 ألفا و960 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.