تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية.. «اعرف بكام»

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، في محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة في بداية التعاملات الصباحية، بقيمة وصلت إلى 150 جنيهاً، مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، في ظل أن أسعار الذهب المحلية تشهد حالة من التذبذب الفترة الحالية مع استمرار إقبال المواطنين على شراء السبائك بغرض الاستثمار.

سعر جرام الذهب عيار 21

أوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً يسجل 3500 جنيه، أما سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة يبلغ 4000 جنيه، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 3000 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة يبلغ 2340 جنيها، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 12، إلى 1948 جنيها، وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في محلات الصاغة يسجل 28 ألف جنيه، فيما وصل سعر الأونصة إلى 122 ألفا و623 جنيها.