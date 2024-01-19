سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات الخميس

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال ختام التعاملات، الخميس 1801-2024 نحو 3380 جنيهًا للشراء و3350 للبيع، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب على المنصة الرسمية لها.

«الوطن» تنشر سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأنواع المختلفة، وفقًا للمعلن من قبل الشعبة العامة للذهب وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الخميس في ختام التعاملات 3859 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس في ختام التعاملات 3379 جنيهاً للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات عند 2895 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 3539 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل سعره 2249 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سجل سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات 27 ألفًا و40 جنيهًا للشراء، وذلك دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.