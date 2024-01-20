حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالعامرية والمنتزة في الإسكندرية

قامت عدد من أحياء الإسكندرية بشن حملات لإزالة الإشغالات من الطريق العام، حيث قام حي العامرية بحملة إزالة، أسفرت عن إزالة 12 حالة إشغال طريق وضبط سيارات محملة بمخلفات، كما قام حي المنتزة أول بشن حملة أسفرت عن رفع 90 حالة إشغال للطريق العام، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات المسائية لفرض الانضباط بالشوارع.

حملة حي العامرية

وقام السيد موسى، رئيس حي العامرية أول، بإشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحين بقيادة حملة مسائية، أسفرت عن التحفظ على 3 مركبات «سيارة جامبو محملة بمخلفات بلاستيك، سيارة ربع نقل محملة بمخلفات دواجن، توكتوك للسير عكس الاتجاه» كما تم التحفظ على 12 حالة إشغال متنوعة، وأثناء الحملة المسائية جرى متابعة كسح مياه الصرف الصحي أمام كنيسة العرجي ومنطقة قشوع.

حملة حي المنتزة

وأضاف اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول أنه بشأن تكثيف الحملات والاستجابة لشكاوى المواطنين بخصوص الباعة الجائلين وإزالة الفروشات من الأرصفة والتعديات على حرم الطريق العام.

وقامت إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد ومعاوني الإشغال ووحده الإزالة، عادل أحمد، والمتابعة محمد فكرى بحملة مسائية مفاجئة استهدفت شارع مصطفى كامل، خالد بن الوليد، خليل حمادة، أسفل كوبري الأكاديمية، كوبري الأكاديمية، الفلكى نجع السلام، السيوف.