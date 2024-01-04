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رفع 360 حالة إشغال في حملة على شوارع حي المنتزة أول بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
05:18 ص | الخميس 04 يناير 2024
حملة مفاجئة بحي المنتزة أول

حملة مفاجئة بحي المنتزة أول

شنت إدارة إشغال الطريق في حي المنتزة أول بالإسكندرية حملة مكبرة في شوارع ومناطق الحي، استجابة لشكاوى المواطنين بسبب التعدي على الطريق العام، ومنعهم من المشي بأمان على الرصيف، واعتداء الباعة الجائلين على الرصيف، وجزء من الطريق العام مما يعرض حياتهم للخطر.

حملة مفاجئة

وقال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس الحي، في تصريحات لـ«الوطن» إنه بناءً على شكاوى المواطنين تصدى الحي للتعديات على حرم الطريق العام، وذلك بالتنسيق مع شرطة مرافق المنتزة، وتم تنظيم حملة مفاجئة على مناطق متفرقة بالحى لإعادة الإنضباط للشارع.

رفع 360 حالة إشغال 

وأشار سحلول إلى أن الحملة استهدفت شارع عمر بن عبدالعزيز في ميامي، وخلف مسجد سيدي بشر، وشارع الصاغ محمد عبد السلام في سيدي بشر بحري، وشارع 18 في سيدي بشر بحري، كما شملت ميدان الفسحة في سيدي بشر ترام بحري، وشارع يوسف غالي في سيدي بشر بحري. أسفرت الحملة عن رفع 360 حالة إشغال متنوعة وإزالة كافة الحواجز، وتتواصل الحملات لإعادة الانضباط في نطاق الحي.

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