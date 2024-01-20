«رفض العلاج بالمستشفى».. آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

كشفت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، عن رفضه للعلاج داخل المستشفيات بعد قرار وزارة الصحة بعلاجه على نفقة الدولة، ديسمبر الماضي.

آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

وأوضحت «القرشي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتلقى العلاج حاليًا داخل المنزل بمحافظة الشرقية، بناء على رغبته، وبمتابعة شديدة من فريق طبي متكامل يشمل طبيب المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي، والتحاليل، بالاضافة لطبيب القلب الخاص به والذي يتابع معه لحظة بلحظة من القاهرة، لافتة إلى أنها توفر له جو صحي وبيئة مناسبة للتعافي، موضحة أن حالته الصحية أصبحت أكثر استقرارًا عما كان من قبل.

قرار وزارة الصحة بعلاجه على نفقة الدولة

وكانت سماح القرشي زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، قد كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن إبلاغها بقرار وزاة الصحة بعلاجه على نفقة الدولة داخل إحدى المستشفيات بشكل كامل، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.